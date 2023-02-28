Окупант скаржиться, що його побратими збивають свої ж БпЛА, — перехоплення ГУР

"Професіоналізм росіян" на користь ЗСУ: окупант скаржиться, що його побратими збивають свої ж БпЛА
Російські окупаційні війська "допомагають" ЗСУ знищувати їхні ж БпЛА. Окупанти й так не мають достатньо зброї, а тут ще й збивають власні безпілотники.
Перехоплення одного з військовослужбовців армії рф опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
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Перехоплена розмова
Загарбник розповідає одному з побратимів, що другий день підряд його БпЛА збивають свої ж бійці. Окупант скаржиться, що зовсім скоро вони взагалі залишаться без зброї.
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"Я х*й літатиму туди нах*й. У нас за два дні другий птах, бл*дь... у мене птахів скоро не залишиться, літати не буде на чому", — каже загарбник.
Нагадаємо, раніше у ГУР опублікували розмову російського окупанта з дружиною. У ній солдат армії рф жаліється на те, що до них не доходить ніяка військова допомога. Натомість дружина військовослужбовця обурена, що сімʼї збирають кошти на забезпечення мобілізованих.
Також нещодавно українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову, де дружина російського окупанта не розуміє, як Україна буде розплачуватися з Європою за надану військову допомогу. Крім того, вона шокована, що її чоловік вбивав українських дітей.