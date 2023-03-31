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Прокурор МКС наголосив, що росія повинна повернути Україні усіх викрадених дітей

31 березня 2023 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські діти
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав російську федерацію повернути Україні усіх викрадених дітей. За його словами, правам неповнолітніх має приділятися першочергова увага.

Про це Карім Хан заявив під час конференції United for justice, передає Укрінформ.

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Деталі

"Я чітко закликаю рф повернути дітей… дайте їм повернутися в Україну якнайшвидше. Прямо в Україну або через треті сторони, але дайте дітям повернутися додому… Правам дитини має приділятися першочергова увага", — наголосив прокурор МКС.

Він закликав росію надавати інформацію, що стосується роботи його Офісу.

Хан додав, що видача ордера на арешт російського диктатора володимира путіна та омбудсменки Марії Львової-Бєлової не викликала у нього позитивних емоцій, адже це стосувалося президента країни, що є постійним членом Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Також ми писали, що рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт володимира путіна є безстроковим. Це ж стосується і дитячої омбудсменки рф Львової-Бєлової.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що ордер на арешт російського лідера володимира путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, є значним міжнародно-правовим результатом для України. Він також зазначив, що вторгнення росії на територію України закінчиться для путіна повною відповідальністю за скоєні дії.

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