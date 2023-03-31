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Прокурор МУС подчеркнул, что россия должна вернуть Украине всех похищенных детей

31 марта 2023 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские дети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал российскую федерацию вернуть Украине всех похищенных детей. По его словам, правам несовершеннолетних должно уделяться первостепенное внимание.

Об этом Карим Хан заявил на конференции United for justice, передает Укринформ.

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"Я четко призываю рф вернуть детей... дайте им вернуться в Украину как можно быстрее. Прямо в Украину или через третьи стороны, но дайте детям вернуться домой... Правам ребенка должно уделяться первостепенное внимание", — подчеркнул прокурор МКС.

Он призвал россию предоставлять информацию, которая касается работы его Офиса.

Хан добавил, что выдача ордера на арест российского диктатора владимира путина и омбудсменки Марии Львовой-Беловой не вызвала у него положительных эмоций, ведь это касалось президента страны, являющегося постоянным членом Совбеза ООН.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

Также мы писали, что решение Международного уголовного суда об ордере на арест владимира путина бессрочно. Это же касается и детской омбудсменки рф Львовой-Беловой.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ордер на арест российского лидера владимира путина, изданный Международным уголовным судом, является значительным международно-правовым результатом для Украины. Он также отметил, что вторжение россии на территорию Украины закончится для путина полной ответственностью за совершенные действия.

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