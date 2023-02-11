Проліт російських ракет Румунією не стане причиною війни

Путін не хоче воювати із НАТО

Учорашній інцидент із тимчасовим потраплянням російських ракет у повітряний простір Румунії не призведе до прямого конфлікту росії з НАТО. Цього не бажає перш за все росія.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

НАТО все контролює

Як зазначили експерти Інституту, продовження практики ракетних ударів росії по українській території продовжить створювати периферійні ризики за межами України.

Але при цьому НАТО (і окремі країни-члени) контролюють свою відповідь, як і ступінь ескалації.

Росія не хоче війни

Крім того, можливого конфлікту із НАТО не прагне сама росія.

Тож навряд чи кремль ризикуватиме ескалацією у подібних учорашньому випадках.

Нагадаємо, що учора, 10 лютого, за інформацією, оприлюдненою Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, дві крилаті ракети "Калібр", випущені військами країни-агресора з фрегату у Чорному морі, о 10:18 перетнули державний кордон України та Молдови.

Після цього, о 10:33, перетнувши кордон Молдови і Румунії, російські "Калібри" увійшли в повітряний простір країни-члена Європейського Союзу і НАТО.

Після цього у точці перетину кордонів трьох країн (України, Молдови і Румунії) російські крилаті ракети повернулися на територію України, куди і були запущені окупантами.

Фото з російських ЗМІ