Російські ракети увійшли в повітряний простір Румунії, члена Європейського Союзу і НАТО

Дві ракети "Калібр" облетіли українські системи ППО через територію Молдови і Румунії

Дві російські крилаті ракети "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря, увійшли в повітряний простір Молдови та Румунії. Після цього вони повернулися до України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Російські ракети в Молдові…

За інформацією, оприлюдненою Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, дві крилаті ракети "Калібр", випущені військами країни-агресора з фрегату у Чорному морі, о 10:18 перетнули державний кордон України та Молдови.

Ракети увійшли в повітряний простір сусідньої країни, але не упали, а продовжили політ.

…і Румунії

Після цього, о 10:33, перетнувши кордон Молдови і Румунії, російські "Калібри" увійшли в повітряний простір країни-члена Європейського Союзу і НАТО.

Після цього у точці перетину кордонів трьох країн (України, Молдови і Румунії) російські крилаті ракети повернулися на територію України, куди і були запущені окупантами.

Чому Україна не збила ці ракети

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню “Українська правда” заявив, що Повітряні сили могли збити ці дві ракети.

Але, зважаючи на можливі ризики і загрози для населення двох сусідніх країн, це не зробили одразу, а дочекалися, коли ракети залишили повітряний простір Молдови і Румунї.

Ігнат нагадав, що росія не уперше діє подібним чином. Раніше ракети країни-агресора уже порушували повітряний простір Молдови.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Сирени увімкнулися через небезпеку ракетного удару з боку російських окупаційних військ.

Згодом очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині.

Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Додамо, що під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

Про руйнування на ураженому об’єкті інформації поки що немає, але відомо, що російська ракета таки спричинила певні проблеми.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що сьогодні в місті можуть бути перебої з електропостачанням, а також з іншими комунальними послугами.

Фото з російських ЗМІ