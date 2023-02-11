Пролет российских ракет Румынией не станет причиной войны

Пролет российских ракет над Румынией не станет поводом для эскалации, — ISW
Вчерашний инцидент с временным попаданием российских ракет в воздушное пространство Румынии не приведет к прямому конфликту россии с НАТО. Этого не желает, прежде всего, россия.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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НАТО все контролирует
Как отметили эксперты Института, продолжение практики ракетных ударов россии по украинской территории продолжит создавать периферические риски за пределами Украины.
Но при этом НАТО (и отдельные страны-члены) контролируют свой ответ, как и степень эскалации.
Россия не хочет войны
Кроме того, возможного конфликта с НАТО не стремится сама россия.
Поэтому вряд ли кремль будет рисковать эскалацией в подобных случаях.
Напомним, что вчера, 10 февраля, по информации, обнародованной Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные войсками страны-агрессора по фрегату в Черном море, в 10:18 пересекли государственную границу Украины и Молдовы.
После этого, в 10:33, пересек границу Молдовы и Румынии, российские "Калибры" вошли в воздушное пространство страны-члена Европейского Союза и НАТО.
После этого в точке пересечения границ трех стран (Украина, Молдова и Румыния) российские крылатые ракеты вернулись на территорию Украины, куда и были запущены оккупантами.
Фото из российских СМИ