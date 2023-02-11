Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Пролет российских ракет над Румынией не станет поводом для эскалации, — ISW arrow

Пролет российских ракет над Румынией не станет поводом для эскалации, — ISW

11 февраля 2023 07:31
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Пролет российских ракет Румынией не станет причиной войны
Путин не хочет воевать с НАТО
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Вчерашний инцидент с временным попаданием российских ракет в воздушное пространство Румынии не приведет к прямому конфликту россии с НАТО. Этого не желает, прежде всего, россия.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

НАТО все контролирует

Как отметили эксперты Института, продолжение практики ракетных ударов россии по украинской территории продолжит создавать периферические риски за пределами Украины.

Но при этом НАТО (и отдельные страны-члены) контролируют свой ответ, как и степень эскалации.

Россия не хочет войны

Кроме того, возможного конфликта с НАТО не стремится сама россия.

Поэтому вряд ли кремль будет рисковать эскалацией в подобных случаях.

Напомним, что вчера, 10 февраля, по информации, обнародованной Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные войсками страны-агрессора по фрегату в Черном море, в 10:18 пересекли государственную границу Украины и Молдовы.

После этого, в 10:33, пересек границу Молдовы и Румынии, российские "Калибры" вошли в воздушное пространство страны-члена Европейского Союза и НАТО.

После этого в точке пересечения границ трех стран (Украина, Молдова и Румыния) российские крылатые ракеты вернулись на территорию Украины, куда и были запущены оккупантами.

Фото из российских СМИ

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:43 Есть попадание в энергообъекты: Днепропетровская ОВА сообщила о последствиях ночной атаки дронов

08:35 Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф

08:25 Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден

08:23 Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

08:12 Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:08 Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

08:00 В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

07:45 Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку

07:43 Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии

Новина з відео

22:48 Расписанные гильзы, ракеты и буржуйки: в Киеве откроют оригинальную выставку о войне

Новина з відео

19:48 Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

Новина з відео

19:28 "Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев

Новина з відео

18:57 Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Актуальное по теме

None 11 Февраль 08:38

Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф

None 11 Февраль 08:25

Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден

None 10 Февраль 19:04

Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

None 10 Февраль 21:25

​​На Хмельницкой АЭС из-за обстрелов остановили энергоблок, две другие станции снизили генерацию электроэнергии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB