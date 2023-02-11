Пролет российских ракет Румынией не станет причиной войны

Путин не хочет воевать с НАТО

Вчерашний инцидент с временным попаданием российских ракет в воздушное пространство Румынии не приведет к прямому конфликту россии с НАТО. Этого не желает, прежде всего, россия.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

НАТО все контролирует

Как отметили эксперты Института, продолжение практики ракетных ударов россии по украинской территории продолжит создавать периферические риски за пределами Украины.

Но при этом НАТО (и отдельные страны-члены) контролируют свой ответ, как и степень эскалации.

Россия не хочет войны

Кроме того, возможного конфликта с НАТО не стремится сама россия.

Поэтому вряд ли кремль будет рисковать эскалацией в подобных случаях.

Напомним, что вчера, 10 февраля, по информации, обнародованной Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные войсками страны-агрессора по фрегату в Черном море, в 10:18 пересекли государственную границу Украины и Молдовы.

После этого, в 10:33, пересек границу Молдовы и Румынии, российские "Калибры" вошли в воздушное пространство страны-члена Европейского Союза и НАТО.

После этого в точке пересечения границ трех стран (Украина, Молдова и Румыния) российские крылатые ракеты вернулись на территорию Украины, куда и были запущены оккупантами.

Фото из российских СМИ