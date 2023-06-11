Пролунали вибухи в Харкові
Вночі, 11 червня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Також пролунали вибухи в Харкові.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Харкові
Оновлено 01:59. Місцеві пабліки інформують про вибухи в Харкові. За попередньою інформацією, працює ППО.
Оновлено 02:05. Повітряна тривога зберігається в низці областей, зокрема в Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, а також Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.
Оновлено 02:10. Також місцеві пабліки повідомляють про успішну роботу ППО.
Нагадаємо, що в Україні "почервоніла" низка областей. Також у Дніпрі пролунав вибух.
Також ми повідомляли, що правоохоронці зафіксували чергові воєнні злочини російських військових на Харківщині. За даними слідства, сьогодні приблизно о 10:45 окупанти завдали ракетний удар по передмістю Харкова.
Додамо, що в ніч проти 9 червня російські окупаційні війська завдали потужного обстрілу по Харківщині. Росіяни вдарили по об’єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади Богодухівського району. Як наслідок — у селищі критично погіршилась якість повітря.