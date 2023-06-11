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Пролунали вибухи в Харкові

11 червня 2023 01:58
оновлено: 02:15
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові
Ракета летить у небі. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 11 червня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Також пролунали вибухи в Харкові.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Харкові

Оновлено 01:59. Місцеві пабліки інформують про вибухи в Харкові. За попередньою інформацією, працює ППО.

Джерело: t.me/kharkivlife

Оновлено 02:05. Повітряна тривога зберігається в низці областей, зокрема в Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, а також Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:10. Також місцеві пабліки повідомляють про успішну роботу ППО.

Джерело: t.me/kharkivlife

Нагадаємо, що в Україні "почервоніла" низка областей. Також у Дніпрі пролунав вибух.

Також ми повідомляли, що правоохоронці зафіксували чергові воєнні злочини російських військових на Харківщині. За даними слідства, сьогодні приблизно о 10:45 окупанти завдали ракетний удар по передмістю Харкова.

Додамо, що в ніч проти 9 червня російські окупаційні війська завдали потужного обстрілу по Харківщині. Росіяни вдарили по об’єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади Богодухівського району. Як наслідок — у селищі критично погіршилась якість повітря. 

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