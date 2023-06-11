Ракета летит в небе. Фото: УНИАН

Ночью, 11 июня, в Украине объявлена воздушная тревога. Также раздались взрывы в Харькове.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Харькове

Обновлено 01:59. Местные паблики сообщают о взрывах в Харькове. По предварительной информации, работает ПВО.

Источник: t.me/kharkivlife

Обновлено 02:05. Воздушная тревога сохраняется в ряде областей, в частности, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, а также Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:10. Также местные паблики сообщают об успешной работе ПВО.

Источник: t.me/kharkivlife

Напомним, что в Украине "покраснел" ряд областей. Также в Днепре раздался взрыв.

Также мы сообщали, что правоохранители зафиксировали очередные военные преступления российских военных в Харьковской области. По данным следствия, сегодня примерно в 10:45 оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Харькова.

Добавим, что в ночь на 9 июня российские оккупационные войска нанесли мощный обстрел по Харьковщине. Россияне ударили по объекту нефтегазовой инфраструктуры Краснокутской общины Богодуховского района. Как следствие — в поселке критически ухудшилось качество воздуха.