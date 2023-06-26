Вибухи в Київській області. Фото: google.com

Вночі 26 червня прогриміли вибухи в Київській області. Також у більшості областей України зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Київській області 26 червня

Оновлено 01:16. На Київщині лунають вибухи — працює ППО.

Оновлено 01:25. У Київській області — загроза застосування ударних безпілотників.

Джерело: t.me/alarmukraine

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Нагадаємо, що ввечері 25 червня низка областей України знову "почервоніла". Так, пролунали повітряні тривоги в більшості областей, а в повітряному просторі зафіксували ракети та БпЛА.

Також ми писали, що вночі 26 червня в Черкаській та Полтавській областях пролунали вибухи. Також в Україні в більшості областей оголошено повітряну тривогу.

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