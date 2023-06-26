Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пролунали вибухи в Київській області: ворожий обстріл arrow

Пролунали вибухи в Київській області: ворожий обстріл

26 червня 2023 01:14
оновлено: 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Київській області 26 червня
Вибухи в Київській області. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 26 червня прогриміли вибухи в Київській області. Також у більшості областей України зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Київській області 26 червня

Оновлено 01:16. На Київщині лунають вибухи — працює ППО.

Оновлено 01:25. У Київській області — загроза застосування ударних безпілотників.

Джерело: t.me/alarmukraine

Оновлюється...

Нагадаємо, що ввечері 25 червня низка областей України знову "почервоніла". Так, пролунали повітряні тривоги в більшості областей, а в повітряному просторі зафіксували ракети та БпЛА.

Також ми писали, що вночі 26 червня в Черкаській та Полтавській областях пролунали вибухи. Також в Україні в більшості областей оголошено повітряну тривогу.

Додамо, що 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB