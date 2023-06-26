Пролунали вибухи в Київській області: ворожий обстріл
Вночі 26 червня прогриміли вибухи в Київській області. Також у більшості областей України зберігається повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Київській області 26 червня
Оновлено 01:16. На Київщині лунають вибухи — працює ППО.
Оновлено 01:25. У Київській області — загроза застосування ударних безпілотників.
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Нагадаємо, що ввечері 25 червня низка областей України знову "почервоніла". Так, пролунали повітряні тривоги в більшості областей, а в повітряному просторі зафіксували ракети та БпЛА.
Також ми писали, що вночі 26 червня в Черкаській та Полтавській областях пролунали вибухи. Також в Україні в більшості областей оголошено повітряну тривогу.
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