В Черкаській та Полтавській областях гримлять вибухи: атака ракет

Вибухи в Черкаській області. Фото: google.com

Вночі 26 червня в Черкаській області пролунав вибух. Також в Україні в більшості областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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