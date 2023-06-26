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В Черкаській та Полтавській областях гримлять вибухи: атака ракет

26 червня 2023 00:26
оновлено: 00:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Черкаській та Полтавській областях гримлять вибухи: атака ракет
Вибухи в Черкаській області. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 26 червня в Черкаській області пролунав вибух. Також в Україні в більшості областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:27. У Черкаській області лунають вибухи. Працює ППО.

Оновлено 00:29. У Полтавській області теж працює ППО.

Оновлено 00:34. "Підвищена небезпека на Черкащині", — повідомив очільник Черкаської ОВА

Джерело: t.me/cherkaskaODA

 

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