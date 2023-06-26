В Черкаській та Полтавській областях гримлять вибухи: атака ракет
26 червня 2023 00:26
оновлено: 00:34
Вибухи в Черкаській області. Фото: google.com
Вночі 26 червня в Черкаській області пролунав вибух. Також в Україні в більшості областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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