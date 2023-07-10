Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пролунали вибухи в Миколаєві: ворожа атака С-300 arrow

Пролунали вибухи в Миколаєві: ворожа атака С-300

10 липня 2023 01:05
оновлено: 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Миколаєві 10 липня
Вибухи в Миколаєві.Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 10 липня, в Миколаєві пролунали вибухи. Також в Україні оголошено повітряну тривогу в кількох областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Миколаєві 10 липня

Оновлено 01:09. У Миколаєві прозвучали вибухи.

Також очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував вибухи в місті.

Джерело: t.me/mykolaivskaODA

Оновлено 01:14. Наразі повітряна тривога спостерігається в Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:17. "Соррі. Поки що зафіксовано один пуск, який прилетів", — зазначив Кім.

Джерело: t.me/mykolaivskaODA

Нагадаємо, що 8 липня російські війська завдали удару по Лиману Донецької області. Наступного дня стало відомо, що кількість жертв зросла.

Також ми писали, що 8 липня ворожими обстрілами було зруйновано 5 цивільних об'єктів на Миколаївщині. Загалом у регіоні за понад 500 днів війни знищено або пошкоджено майже 20 тисяч будівель.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз