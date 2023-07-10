Вибухи в Миколаєві.Ілюстративне фото: google.com

Вночі, 10 липня, в Миколаєві пролунали вибухи. Також в Україні оголошено повітряну тривогу в кількох областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Миколаєві 10 липня

Оновлено 01:09. У Миколаєві прозвучали вибухи.

Також очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував вибухи в місті.

Джерело: t.me/mykolaivskaODA

Оновлено 01:14. Наразі повітряна тривога спостерігається в Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:17. "Соррі. Поки що зафіксовано один пуск, який прилетів", — зазначив Кім.

Джерело: t.me/mykolaivskaODA

Нагадаємо, що 8 липня російські війська завдали удару по Лиману Донецької області. Наступного дня стало відомо, що кількість жертв зросла.

Також ми писали, що 8 липня ворожими обстрілами було зруйновано 5 цивільних об'єктів на Миколаївщині. Загалом у регіоні за понад 500 днів війни знищено або пошкоджено майже 20 тисяч будівель.