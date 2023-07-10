Раздались взрывы в Николаеве: вражеская атака С-300

Взрывы в Николаеве. Иллюстративное фото: google.com

Ночью, 10 июля, в Николаеве раздались взрывы. Также в Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:09. В Николаеве прогремели взрывы.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал взрывы в городе.

Источник: t.me/mykolaivskaODA

Обновлено 01:14. В настоящее время воздушная тревога наблюдается в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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