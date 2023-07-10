Раздались взрывы в Николаеве: вражеская атака С-300
10 июля 2023 01:05
обновлено: 01:16
Взрывы в Николаеве. Иллюстративное фото: google.com
Ночью, 10 июля, в Николаеве раздались взрывы. Также в Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Читайте также:
Обновлено 01:09. В Николаеве прогремели взрывы.
Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал взрывы в городе.
Обновлено 01:14. В настоящее время воздушная тревога наблюдается в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.
Обновляется...