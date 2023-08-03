Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Промивають мізки молоді": окупанти вигадали новий спосіб пропаганди arrow

"Промивають мізки молоді": окупанти вигадали новий спосіб пропаганди

3 серпня 2023 08:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Промивають мізки молоді": окупанти вигадали новий спосіб пропаганди
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тимчасово окуповані території окупанти звозять студентів РФ та використовують їх у пропагандитських цілях. Зокрема, створюють спеціальні "студентські трудові загони". 

Про це повідомляє Центр національно спротиву.

Читайте також:

"Промивання мізків молоді"

Повідомляється, що російські окупанти створили "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Такі загони зосереджені в українських містах, які зруйнували самі ж росіяни — Лисичанськ, Маріуполь та Сєвєродонецьк. 

"Ті ж гастролери з рф проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми", за підтримки "росмолоді" ("Росмолодежь") — окупаційної структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість яких мімікрують під волонтерські", — йдеться у повідомлення. 

Також, за наявною інформацією, у тимчасово окупованому Криму російська окупаційна влада теж посилює інформаційно-пропагандистський вплив на молодь.

Зокрема, там окупанти провели форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало", у якому взяло участь понад 120 учнів. До складу входили студенти підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представники російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС та прокуратури.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти створили спеціальні групи колаборантів, які перевіряють відвідуваність шкіл. У разі виявлення подібних випадків батькам погрожують позбавленням батьківських прав. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз