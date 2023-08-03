"Промивають мізки молоді": окупанти вигадали новий спосіб пропаганди

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На тимчасово окуповані території окупанти звозять студентів РФ та використовують їх у пропагандитських цілях. Зокрема, створюють спеціальні "студентські трудові загони".

Про це повідомляє Центр національно спротиву.

Читайте також:

"Промивання мізків молоді"

Повідомляється, що російські окупанти створили "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Такі загони зосереджені в українських містах, які зруйнували самі ж росіяни — Лисичанськ, Маріуполь та Сєвєродонецьк.

"Ті ж гастролери з рф проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми", за підтримки "росмолоді" ("Росмолодежь") — окупаційної структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість яких мімікрують під волонтерські", — йдеться у повідомлення.

Також, за наявною інформацією, у тимчасово окупованому Криму російська окупаційна влада теж посилює інформаційно-пропагандистський вплив на молодь.

Зокрема, там окупанти провели форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало", у якому взяло участь понад 120 учнів. До складу входили студенти підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представники російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС та прокуратури.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти створили спеціальні групи колаборантів, які перевіряють відвідуваність шкіл. У разі виявлення подібних випадків батькам погрожують позбавленням батьківських прав.