Мер Мелітополя розповів, як на окупованих територіях масово викрадають дітей

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Укрінформ

Російські окупанти разом зі своїми "помічниками" депортують та викрадають українських дітей з територій, які тимчасово окуповані. Найбільше страждають сироти та діти, за якими немає батьківського догляду.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Депортація дітей

Зазначається, що в так званому "Министерстве труда и социальной политики Запорожской области" наголосили, що 223-м дітям було знайдено опікунів.

"Як це виглядає насправді, знає весь світ. Попри всі правові норми наші діти примусово вивозяться на Росію, де отримують вороже громадянство, утримуються у незрозумілих закладах або виховуються у "потрібних" сім'ях", — зауважив Федоров.

"Озвірілий ворог"

За його словами, весь світ побачив хто така уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова, адже за те, що вона займається депортацією дітей, МКС видав ордер на її арешт.

"Маємо зупинити озвірілого ворога, який посягає на найдорожче — наших дітей. Чекаємо на деокупацію. На звільнення наших людей та повернення наших дітей", — додав міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, раніше Іван Федоров повідомив, що на тимчасово окупованій території України російські окупанти вербують українських дітей. Такі заходи вони проводять навіть у дитячих таборах.