Мер Мелітополя розповів, як на окупованих територіях масово викрадають дітей
Російські окупанти разом зі своїми "помічниками" депортують та викрадають українських дітей з територій, які тимчасово окуповані. Найбільше страждають сироти та діти, за якими немає батьківського догляду.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Депортація дітей
Зазначається, що в так званому "Министерстве труда и социальной политики Запорожской области" наголосили, що 223-м дітям було знайдено опікунів.
"Як це виглядає насправді, знає весь світ. Попри всі правові норми наші діти примусово вивозяться на Росію, де отримують вороже громадянство, утримуються у незрозумілих закладах або виховуються у "потрібних" сім'ях", — зауважив Федоров.
"Озвірілий ворог"
За його словами, весь світ побачив хто така уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова, адже за те, що вона займається депортацією дітей, МКС видав ордер на її арешт.
"Маємо зупинити озвірілого ворога, який посягає на найдорожче — наших дітей. Чекаємо на деокупацію. На звільнення наших людей та повернення наших дітей", — додав міський голова Мелітополя.
Нагадаємо, раніше Іван Федоров повідомив, що на тимчасово окупованій території України російські окупанти вербують українських дітей. Такі заходи вони проводять навіть у дитячих таборах.