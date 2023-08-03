"Промывают мозги молодежи": оккупанты придумали новый способ пропаганды

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На временно оккупированные территории оккупанты свозят студентов РФ и используют их в пропагандистских целях. В частности, создают специальные "студенческие трудовые отряды".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Сообщается, что российские оккупанты создали "студенческие трудовые отряды", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян. Такие отряды сосредоточены в украинских городах, которые разрушили сами же россияне — Лисичанск, Мариуполь и Северодонецк.

"Те же гастролеры из России проводят в захваченных городах семинары и "молодежные форумы", при поддержке "росмолодежи" ("Росмолодежь") — оккупационной структуры, которая занимается децентрализацией "молодежных движений", большинство которых мимикрируют под волонтерские", — говорится в сообщении.

Также, по имеющейся информации, во временно оккупированном Крыму российские оккупационные власти тоже усиливают информационно-пропагандистское влияние на молодежь.

В частности, там оккупанты провели форум молодых специалистов "Путь Победы. Zеркало", в котором приняло участие более 120 учеников. В состав входили студенты подконтрольных оккупантам вузов оккупированного полуострова, а также представители российских оккупационных войск из состава ВС РФ, МВД, МЧС и прокуратуры.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины оккупанты создали специальные группы коллаборантов, которые проверяют посещаемость школ. В случае обнаружения подобных случаев родителям угрожают лишением родительских прав.