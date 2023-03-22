Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

Президент зустрівся з військовими на Бахмутському напрямку

Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді та вручив нагороди військовим.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зустріч з військовими на Бахмутському напрямку

Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", – сказав Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Президент також вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Зокрема, орден "Золота Зірка" від глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії російської федерації. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Іллі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

Візит у госпіталь

Під час робочої поїздки в Донецьку область Зеленський відвідав також госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута.

Президент поспілкувався з військовими і вручив їм державні нагороди. Захисників відзначено орденами "За мужність" ІІІ ступеня та медалями "За військову службу Україні".

Глава держави також ознайомився з можливостями медичного закладу щодо прийому пацієнтів. Зеленський оглянув комп’ютерний томограф, операційний блок і реанімаційне відділення.

Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького представникам Медичних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у британській розвідці вважають, що російський наступ на Бахмут поступово слабшає. Головна причина у перекиданні частини підрозділів на інші напрямки.

Також раніше в Інституті вивчення війни писали, що наступ росіян на Бахмут наближається до кульмінації.