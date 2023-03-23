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Пропагандисты рф на шоу у скабеевой запутались в фейках о Бахмуте: что рассказывают

23 марта 2023 09:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российская пропагандистка Ольга Скабеева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские пропагандисты сами утопают в своих фейках и дезинформации о войне в Украине, в частности, о Бахмуте. Так, недавно они были сильно удивлены, как президент Украины Владимир Зеленский посетил  город, если его "полностью контролируют россияне".

Соответствующие видео появились в соцсетях.

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Пропагандисты запутались в фейках

В эфире шоу пропагандистки скабеевой в очередной раз обсуждали город Бахмут, на связи был российский "репортер", якобы находящийся в городе и сообщающий об оперативной ситуации. Однако их всколыхнула новость о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут и встретился с украинскими военными.

"В украинских новостях сообщают, что Зеленский проехал по той же дороге смерти, которую полностью контролируют российские артиллеристы. То есть не контролируют, или Зеленский не ездил, какая там ситуация?", — спросила скабеева журналиста.

Тот очень растерялся, услышав такой вопрос, поскольку совсем недавно они активно продвигали и "вбрасывали" дезинформацию о том, что "670 метров осталось до того, как Бахмут станет Артемовском".

"При подготовке к встрече с вами в эфире, я подчеркивал, что не знаю ситуация вокруг Артемовска, но когда уже спрашиваете, то что-то там происходит, я не знаю. Источники разные бывают, мы не можем слепо верить в то, что написано в Telegram -каналах или в сводках каких-то. Мы просто репортеры, все что воочию видим, то и снимаем и вам рассказываем", — совсем не уверенно сказал пропагандист.

Напомним, недавно в одном из эпизодов телевизионного шоу Соловьева, один из гостей, явно перегрузившись ложью и пропагандой, потерял сознание прямо в студии.

Сам ведущий не показал особой обеспокоенности, что вызвало критику со стороны зрителей и экспертов.

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