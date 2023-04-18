​​​​​​​Пропагандисти стверджують, що Путін прибув на Херсонщину

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російські пропагандистські медіа заявили, що президент країни-агресора Володимир Путін приїхав на окуповану українську територію. Йдеться, зокрема, про Херсонську та Луганську області.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

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За інформацією видання, президент країни-агресора Володимир Путін відвідав штаб окупаційного військового угруповання "Дніпро" на Херсонському напрямку.

Там російський диктатор буцімто заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Теплинського, командувача угрупування генерал-полковника Макаревича та інших воєначальників.

Про "візит" Путіна на театр воєнних дій написав і відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов. Він навіть процитував президента Росії, його слова, сказані на адресу командувача ВДВ Теплинського.

Візит в "ЛНР"

Також в “РИА Новости” повідомили, що російський президент відвідав штаб угруповання "Схід" на окупованій території Луганської області.

В Кремлі заявили, що ці "робочі поїздки" заздалегідь не готувалися.

Нагадаємо, 18 березня російські пропагандисти стверджували, що Володимир Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів — одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Згодом Кремль повідомив, що Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя, де оглянув берегову лінію міста в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця Маріуполя.