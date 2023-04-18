Пропагандисти стверджують, що Путін прибув на Херсонщину
Російські пропагандистські медіа заявили, що президент країни-агресора Володимир Путін приїхав на окуповану українську територію. Йдеться, зокрема, про Херсонську та Луганську області.
Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Путін нібито на фронті
За інформацією видання, президент країни-агресора Володимир Путін відвідав штаб окупаційного військового угруповання "Дніпро" на Херсонському напрямку.
Там російський диктатор буцімто заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Теплинського, командувача угрупування генерал-полковника Макаревича та інших воєначальників.
Про "візит" Путіна на театр воєнних дій написав і відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов. Він навіть процитував президента Росії, його слова, сказані на адресу командувача ВДВ Теплинського.
Візит в "ЛНР"
Також в “РИА Новости” повідомили, що російський президент відвідав штаб угруповання "Схід" на окупованій території Луганської області.
В Кремлі заявили, що ці "робочі поїздки" заздалегідь не готувалися.
Нагадаємо, 18 березня російські пропагандисти стверджували, що Володимир Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів — одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.
Згодом Кремль повідомив, що Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя, де оглянув берегову лінію міста в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця Маріуполя.