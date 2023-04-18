Пропагандисты утверждают, что Путин прибыл в Херсонскую область

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российские пропагандистские медиа заявили, что президент страны-агрессора Владимир Путин приехал на оккупированную украинскую территорию. Речь идет, в частности, о Херсонской и Луганской областях.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

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По информации издания, президент страны-агрессора Владимир Путин посетил штаб оккупационной военной группировки "Днепр" на Херсонском направлении.

Там российский диктатор якобы заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Макаревича и других военачальников.

О "визите" Путина на театр военных действий написал и известный российский телепропагандист Владимир Соловьев . Он даже процитировал президента России, его слова, сказанные в адрес командующего ВДВ Теплинского.

Визит в "ЛНР"

Также в РИА Новости сообщили, что российский президент посетил штаб группировки "Восток" на оккупированной территории Луганской области.

В Кремле заявили, что эти "рабочие поездки" заранее не готовились.

Позже в сети появилось видео с места поездки Путина.

Напомним, 18 марта российские пропагандисты утверждали, что Владимир Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров — сразу после обнародования Международным уголовным судом ордера на его арест.

Впоследствии Кремль сообщил, что Путин якобы приехали в оккупированный Мариуполь, где осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места Мариуполя.