Пропагандисты утверждают, что Путин прибыл в Херсонскую область
Российские пропагандистские медиа заявили, что президент страны-агрессора Владимир Путин приехал на оккупированную украинскую территорию. Речь идет, в частности, о Херсонской и Луганской областях.
Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Путин якобы на фронте
По информации издания, президент страны-агрессора Владимир Путин посетил штаб оккупационной военной группировки "Днепр" на Херсонском направлении.
Там российский диктатор якобы заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Макаревича и других военачальников.
О "визите" Путина на театр военных действий написал и известный российский телепропагандист Владимир Соловьев . Он даже процитировал президента России, его слова, сказанные в адрес командующего ВДВ Теплинского.
Визит в "ЛНР"
Также в РИА Новости сообщили, что российский президент посетил штаб группировки "Восток" на оккупированной территории Луганской области.
В Кремле заявили, что эти "рабочие поездки" заранее не готовились.
Позже в сети появилось видео с места поездки Путина.
Напомним, 18 марта российские пропагандисты утверждали, что Владимир Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров — сразу после обнародования Международным уголовным судом ордера на его арест.
Впоследствии Кремль сообщил, что Путин якобы приехали в оккупированный Мариуполь, где осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места Мариуполя.