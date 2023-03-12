Пропагандистка Симоньян погрожує, що повернеться на телебачення
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян погрожує, що повернеться на телебачення і блокування пропагандистського каналу Russia Today цьому не завада.
Про це вона написала у своєму Telegram.
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Що відомо
Як зазначає видання Politico, коли незабаром після початку війни в Україні YouTube заблокував усі пов'язані з RT канали, це стало відчутним ударом по іспаномовній пропаганді та її здатності знаходити свою аудиторію.
"І все-таки голос RT не замовк. За останній рік RT вдавалося неодноразово впроваджувати свої матеріали в екосистему YouTube, де утворилося щонайменше шість пов'язаних з кремлем каналів, які зібрали понад 39 млн переглядів. Нові акаунти розповсюджували матеріали RT іспанською на YouTube серед величезної кількості користувачів", — пише Politico.
Сама ж Симоньян написала, що може "процитувати один фільм, досі популярний серед хлопчиків 40 і старших: I'll be back".
Нагадаємо, нещодавно пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян помирати на фронті.
"Смерть неминуча, смерть чекає на нас усіх. І зовсім не факт, що краще померти немічною людиною від якоїсь важкої, довгої і жахливої хвороби, ніж ось так, ще й за правильну і важливу справу", — сказала російська пропагандистка.