Пропагандистка Симоньян погрожує, що повернеться на телебачення

Маргарита Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян погрожує, що повернеться на телебачення і блокування пропагандистського каналу Russia Today цьому не завада.

Про це вона написала у своєму Telegram.

Що відомо

Як зазначає видання Politico, коли незабаром після початку війни в Україні YouTube заблокував усі пов'язані з RT канали, це стало відчутним ударом по іспаномовній пропаганді та її здатності знаходити свою аудиторію.

"І все-таки голос RT не замовк. За останній рік RT вдавалося неодноразово впроваджувати свої матеріали в екосистему YouTube, де утворилося щонайменше шість пов'язаних з кремлем каналів, які зібрали понад 39 млн переглядів. Нові акаунти розповсюджували матеріали RT іспанською на YouTube серед величезної кількості користувачів", — пише Politico.

Сама ж Симоньян написала, що може "процитувати один фільм, досі популярний серед хлопчиків 40 і старших: I'll be back".

Нагадаємо, нещодавно пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян помирати на фронті.

"Смерть неминуча, смерть чекає на нас усіх. І зовсім не факт, що краще померти немічною людиною від якоїсь важкої, довгої і жахливої хвороби, ніж ось так, ще й за правильну і важливу справу", — сказала російська пропагандистка.