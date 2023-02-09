Пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Симоньян поміркувала про смерть на війні

На російському телебаченні — без змін. Пропагандисти з екранів закликають пересічних росіян йти на війну та помирати "за хорошу справу".

Таку думку висловила кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі телеканалу "Росія-1".

Симоньян закликала росіян йти на війну

В ефірі програми "Життя та доля" Бориса Корчевнікова головна редакторка пропагандистського Russia Today заявила, що померти навіть на 30 років раніше — не страшно, особливо з погляду Всесвіту.

"Смерть неминуча, смерть чекає на нас усіх. І зовсім не факт, що краще померти немічною людиною від якоїсь важкої, довгої і жахливої хвороби, ніж ось так, ще й за правильну і важливу справу", — сказала російська пропагандистка.

Окрім того, Симоньян заявила, що вмирати було б прикро, якби смерті можна було уникнути, але шансів на це немає.

"Різниця в 10, 20, 30 років — у принципі невелика. З погляду Всесвіту — взагалі невелика. Я, слава Богу, трьох дітей уже народила, чогось, чого хотіла, в житті досягла, дасть Господь ще повоювати, позахищати свою країну, я буду вдячна і рада", — заявила Симоньян.

Раніше пропагандистка заявляла, що це не росія напала на Україну, а "світ напав на росію".

Нагадаємо, рф проводить для школярів так звані уроки "патріотизму", на яких розповідає фейки про Україну та повернення "власних земель".