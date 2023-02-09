Пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян помирати на фронті

"За правильну справу": пропагандистка Симоньян закликала росіян помирати на фронті
На російському телебаченні — без змін. Пропагандисти з екранів закликають пересічних росіян йти на війну та помирати "за хорошу справу".
Таку думку висловила кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі телеканалу "Росія-1".
-
Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак
-
"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії
-
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова
-
"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві
-
В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку
-
Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою
-
Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував
-
Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян
-
На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів
-
"Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв
Симоньян закликала росіян йти на війну
В ефірі програми "Життя та доля" Бориса Корчевнікова головна редакторка пропагандистського Russia Today заявила, що померти навіть на 30 років раніше — не страшно, особливо з погляду Всесвіту.
"Смерть неминуча, смерть чекає на нас усіх. І зовсім не факт, що краще померти немічною людиною від якоїсь важкої, довгої і жахливої хвороби, ніж ось так, ще й за правильну і важливу справу", — сказала російська пропагандистка.
Окрім того, Симоньян заявила, що вмирати було б прикро, якби смерті можна було уникнути, але шансів на це немає.
"Різниця в 10, 20, 30 років — у принципі невелика. З погляду Всесвіту — взагалі невелика. Я, слава Богу, трьох дітей уже народила, чогось, чого хотіла, в житті досягла, дасть Господь ще повоювати, позахищати свою країну, я буду вдячна і рада", — заявила Симоньян.
Раніше пропагандистка заявляла, що це не росія напала на Україну, а "світ напав на росію".
Нагадаємо, рф проводить для школярів так звані уроки "патріотизму", на яких розповідає фейки про Україну та повернення "власних земель".