Пропагандистка Симоньян угрожает, что вернется на телевидение

Маргарита Симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян угрожает, что вернется на телевидение и блокирование пропагандистского канала Russia Today не помешает.

Об этом она написала в своем Telegram.

Что известно

Как отмечает издание Politico, когда вскоре после начала войны в Украине YouTube заблокировал все относящиеся к RT каналы, это стало ощутимым ударом по испаноязычной пропаганде и ее способности находить свою аудиторию.

"И все-таки голос RT не умолк. За последний год RT удавалось неоднократно внедрять свои материалы в экосистему YouTube, где образовалось по меньшей мере шесть связанных с кремлем каналов, которые собрали более 39 млн просмотров. Новые аккаунты распространяли материалы RT на испанском языке среди YouTube огромного количества пользователей", — пишет Politico.

Сама же Симоньян написала, что может "процитировать один фильм, до сих пор популярный среди мальчиков 40 и старше: I'll be back".

Напомним, недавно пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян умирать на фронте.

"Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совсем не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-то тяжелой, долгой и ужасной болезни, чем вот так, еще и за правильное и важное дело", — сказала российская пропагандистка.