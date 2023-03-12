Пропагандистка Симоньян угрожает, что вернется на телевидение
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян угрожает, что вернется на телевидение и блокирование пропагандистского канала Russia Today не помешает.
Об этом она написала в своем Telegram.
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Что известно
Как отмечает издание Politico, когда вскоре после начала войны в Украине YouTube заблокировал все относящиеся к RT каналы, это стало ощутимым ударом по испаноязычной пропаганде и ее способности находить свою аудиторию.
"И все-таки голос RT не умолк. За последний год RT удавалось неоднократно внедрять свои материалы в экосистему YouTube, где образовалось по меньшей мере шесть связанных с кремлем каналов, которые собрали более 39 млн просмотров. Новые аккаунты распространяли материалы RT на испанском языке среди YouTube огромного количества пользователей", — пишет Politico.
Сама же Симоньян написала, что может "процитировать один фильм, до сих пор популярный среди мальчиков 40 и старше: I'll be back".
Напомним, недавно пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян умирать на фронте.
"Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совсем не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-то тяжелой, долгой и ужасной болезни, чем вот так, еще и за правильное и важное дело", — сказала российская пропагандистка.