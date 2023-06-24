Проривають оборону: "вагнерівці" вже за дві години від Москви

Прорив оборони до Москви. Фото: росЗМІ

У Росії "вагнерівці", ймовірно, прорвали загородження на шляху до Москви. Перекриття доріг російській владі не допомогло.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Своєю чергою губернатор Липецької області підтвердив пересування техніки "вагнерівців" у місті Єлець. Зазначимо, що звідти до Москви — 420 кілометрів.

Скриншот допису

Повідомляється, що в Липецькій області росіяни розривають дорогу на шляху "вагнерівців", аби ніхто більше проїхав.

Також у мережі з'явилася карта перекритих доріг біля Москви.

Карта перекритих доріг

Крім того, російські пабліки повідомляють, що у Ростов-на-Дону заїхали "кадирівці".

Як зазначив сам Кадиров, його підрозділи повинні вирішити конфлікт з Пригожиним.

Водночас, за інформацією ЗМІ, війська "Вагнера" знаходяться вже за 2 години від Москви. "Вагнерівці" проїхали через місто Барабанове.

Скриншот карти

Нагадаємо, нідерландський сайт розвідки Oryx вже почав підраховувати втрати російської армії у протистоянні з "Вагнерівцями". Однак, кількість захопленої чи знищеної військової техніки, ймовірно, вища, ніж вказано у статистиці.