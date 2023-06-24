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Прорывают оборону: "вагнеровцы" находятся в двух часах от Москвы

24 июня 2023 17:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Прорывают оборону: "вагнеровцы" уже через два часа от Москвы
Прорыв обороны в Москву. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России "вагнеровцы", вероятно, прорвали заграждение на пути в Москву. Перекрытие дорог российским властям не помогло.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В свою очередь губернатор Липецкой области подтвердил передвижение техники "вагнеровцев" в городе Елец. Отметим, что оттуда в Москву — 420 километров.

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Скриншот сообщения

Сообщается, что в Липецкой области россияне разрывают дорогу по пути "вагнеровцев", чтобы никто больше проехал.

Также в сети появилась карта перекрытых дорог на территории Москвы.

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Карта перекрытых дорог

Кроме того, российские паблики сообщают, что у Ростов-на-Дону заехали "кадыровцы".

Как отметил Кадыров, его подразделения должны разрешить конфликт с Пригожиным.

В то же время, по информации СМИ, войска "Вагнера" находятся уже в 2 часах от Москвы. "Вагнеровцы" проехали через город Барабаново.

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Скриншот карты

Напомним, нидерландский сайт разведки Oryx уже начал подсчитывать потери российской армии в противостоянии с "Вагнеровцами". Однако количество захваченной или уничтоженной военной техники, вероятно, выше, чем указано в статистике.

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