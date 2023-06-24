Прорывают оборону: "вагнеровцы" уже через два часа от Москвы

Прорыв обороны в Москву. Фото: росСМИ

В России "вагнеровцы", вероятно, прорвали заграждение на пути в Москву. Перекрытие дорог российским властям не помогло.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

В свою очередь губернатор Липецкой области подтвердил передвижение техники "вагнеровцев" в городе Елец. Отметим, что оттуда в Москву — 420 километров.

Скриншот сообщения

Сообщается, что в Липецкой области россияне разрывают дорогу по пути "вагнеровцев", чтобы никто больше проехал.

Также в сети появилась карта перекрытых дорог на территории Москвы.

Карта перекрытых дорог

Кроме того, российские паблики сообщают, что у Ростов-на-Дону заехали "кадыровцы".

Как отметил Кадыров, его подразделения должны разрешить конфликт с Пригожиным.

В то же время, по информации СМИ, войска "Вагнера" находятся уже в 2 часах от Москвы. "Вагнеровцы" проехали через город Барабаново.

Скриншот карты

Напомним, нидерландский сайт разведки Oryx уже начал подсчитывать потери российской армии в противостоянии с "Вагнеровцами". Однако количество захваченной или уничтоженной военной техники, вероятно, выше, чем указано в статистике.