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Стало відомо, скільки техніки втратила армія РФ у протистоянні з "Вагнером"

24 червня 2023 16:31
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Козюк Тетяна
редактор
Скільки техніки втратила армія РФ у протистоянні з "Вагнером"
Російська техніка. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нідерландський сайт розвідки Oryx вже почав підраховувати втрати російської армії у протистоянні з "Вагнерівцями". Однак, кількість захопленої чи знищеної військової техніки, ймовірно, вища, ніж вказано у статистиці. 

Відповідний список оприлюднено на сайті Oryx .

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"Цей список включає лише захоплені та знищені транспортні засоби та техніку, про які є фото- чи відеозаписи. Таким чином, кількість захопленої та знищеної техніки, ймовірно, значно перевищує зафіксовану тут", — йдеться у повідомленні. 

Відтак, всього лише за декілька годин боротьби ВС РФ втратили літак Іл-22, 2 вертольоти підтримки, бойовий вертоліт Мі-35. До того ж бронемашину "Тигр" та військовий КАМАЗ захопили члени ЧВК "Вагнер".

 

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Втрати армії РФ. Фото: скриншот

"Літаки та вертольоти, захоплені "Вагнером" на півночі Ростова-на-Дону, наразі не включені до цього списку. Цивільні транспортні засоби та непрацююча техніка до цього переліку не включені", — додають у повідомленні. 

Нагадаємо, станом на зараз підрозділи угрупування "Вагнер" підійшли до окраїн м. Борисоглібськ, що у Воронезькій області РФ. Відомо, що там розміщується склад з ядерною зброєю, який, ймовірно, військові планують захопити. 

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