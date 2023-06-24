Стало відомо, скільки техніки втратила армія РФ у протистоянні з "Вагнером"
Нідерландський сайт розвідки Oryx вже почав підраховувати втрати російської армії у протистоянні з "Вагнерівцями". Однак, кількість захопленої чи знищеної військової техніки, ймовірно, вища, ніж вказано у статистиці.
Відповідний список оприлюднено на сайті Oryx .
Втрати армії РФ
"Цей список включає лише захоплені та знищені транспортні засоби та техніку, про які є фото- чи відеозаписи. Таким чином, кількість захопленої та знищеної техніки, ймовірно, значно перевищує зафіксовану тут", — йдеться у повідомленні.
Відтак, всього лише за декілька годин боротьби ВС РФ втратили літак Іл-22, 2 вертольоти підтримки, бойовий вертоліт Мі-35. До того ж бронемашину "Тигр" та військовий КАМАЗ захопили члени ЧВК "Вагнер".
"Літаки та вертольоти, захоплені "Вагнером" на півночі Ростова-на-Дону, наразі не включені до цього списку. Цивільні транспортні засоби та непрацююча техніка до цього переліку не включені", — додають у повідомленні.
Нагадаємо, станом на зараз підрозділи угрупування "Вагнер" підійшли до окраїн м. Борисоглібськ, що у Воронезькій області РФ. Відомо, що там розміщується склад з ядерною зброєю, який, ймовірно, військові планують захопити.