Прощання з "Да Вінчі" в Києві (фоторепортаж)
Сьогодні у Києві попрощались із загиблим на фронті російсько-української війни Дмитром Коцюбайлом, відомим також як "Да Вінчі". Попрощатися із Героєм України прийшли сотні людей.
Наш фотокореспондент ділиться фото з місця прощання.
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Прощання з Героєм
Сьогодні до України прибула прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Вона разом з Президентом Володимиром Зеленським попрощались з Героєм. Крім цього, на панахиді були також присутні міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Церемонія прощання відбулась у Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України. Згодом, для вшанування памʼяті Героя люди збирались на Майдані Незалежності.