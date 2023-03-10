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Прощання з "Да Вінчі" в Києві (фоторепортаж)

10 березня 2023 16:07
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
На Майдані Незалежності зібралися тисячі людей щоб вшанувати загиблого бійця
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Сьогодні у Києві попрощались із загиблим на фронті російсько-української війни Дмитром Коцюбайлом, відомим також як "Да Вінчі". Попрощатися із Героєм України прийшли сотні людей.

Наш фотокореспондент ділиться фото з місця прощання.

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Прощання з Героєм

Сьогодні до України прибула прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Вона разом з Президентом Володимиром Зеленським попрощались з Героєм. Крім цього, на панахиді були також присутні міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Церемонія прощання відбулась у Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України. Згодом, для вшанування памʼяті Героя люди збирались на Майдані Незалежності.

Прощання з Да Вінчі
На відспівування в Михайлівському соборі прийшли Володимир Зеленський та  прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
Прощання з Да Вінчі
Фото: president.gov.ua
Прощання з Да Вінчі
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE
Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

 

Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE
Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

 

Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE
Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE
Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE
Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE
Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE
Прощання з Да Вінчі на Майдані Незалежності
Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

 

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