Прощання з "Да Вінчі" в Києві (фоторепортаж)

На Майдані Незалежності зібралися тисячі людей щоб вшанувати загиблого бійця

Сьогодні у Києві попрощались із загиблим на фронті російсько-української війни Дмитром Коцюбайлом, відомим також як "Да Вінчі". Попрощатися із Героєм України прийшли сотні людей.

Наш фотокореспондент ділиться фото з місця прощання.

Прощання з Героєм

Сьогодні до України прибула прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Вона разом з Президентом Володимиром Зеленським попрощались з Героєм. Крім цього, на панахиді були також присутні міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Церемонія прощання відбулась у Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України. Згодом, для вшанування памʼяті Героя люди збирались на Майдані Незалежності.

На відспівування в Михайлівському соборі прийшли Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: president.gov.ua

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Прощання на Майдані Незалежності. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE