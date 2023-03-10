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Прощание с "Да Винчи" в Киеве (фоторепортаж)

10 марта 2023 16:07
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
На Майдане Незалежности собрались тысячи людей, чтобы почтить погибшего бойца
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Сегодня в Киеве простились с погибшим на фронте российско-украинской войны Дмитрием Коцюбайлом, известным также как "Да Винчи". Проститься с Героем Украины пришли сотни людей.

Наш фотокорреспондент делится фотографией с места прощания.

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Прощание с Героем

Сегодня в Украину прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин. Они вместе с Президентом Владимиром Зеленским попрощались с Героем. Кроме этого, на панихиде присутствовали также министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Церемония прощания прошла в Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины. Впоследствии, для памяти Героя люди собирались на Майдане Незалежности.

Прощание с Да Винчи
На отпевание в Михайловском соборе пришли Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
Прощание с Да Винчи
Фото: president.gov.ua
Прощание с Да Винчи
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE
Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AU1DGgKZXAc17Ve5nMb8TTKDdkeRoPawPNgb7PvASCQjBueZVBHZ7L1MqXv23u8ql&amp;id=756786

Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE
Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

 

Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE
Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE
Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE
Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE
Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE
Прощание с Да Винчи на Майдане Незалежности
Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

 

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