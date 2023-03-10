Прощание с "Да Винчи" в Киеве (фоторепортаж)
Сегодня в Киеве простились с погибшим на фронте российско-украинской войны Дмитрием Коцюбайлом, известным также как "Да Винчи". Проститься с Героем Украины пришли сотни людей.
Наш фотокорреспондент делится фотографией с места прощания.
-
Комиссар рассказал, скольких людей оштрафовали на Харьковщине за неявку в военкомат
-
Поплавский в своем стиле запремьерил клип об офицерах ВСУ
-
Во Львовской области будут судить 12 человек, которые незаконно переправляли беглецов за границу
-
В Нью-Йорке призвали поддержать проведение EXPO-2030 в Одессе
-
Премьер Британии высказался за переговоры между рф и Украиной, но есть условие
-
Превосходят ChatGPT: ТОП три лучшие нейросети для генерирования текста и изображений
-
После "гимна" независимых женщин Сайрус презентовала клип на романтическую песню
-
Премьер Финляндии в Киеве почтила память погибших украинских защитников
-
Братчук прокомментировал судьбу предстоящего туристического сезона в Одессе
-
Некоторым областям нужно подготовиться к урагану: синоптики дали прогноз по областям
Прощание с Героем
Сегодня в Украину прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин. Они вместе с Президентом Владимиром Зеленским попрощались с Героем. Кроме этого, на панихиде присутствовали также министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Церемония прощания прошла в Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины. Впоследствии, для памяти Героя люди собирались на Майдане Незалежности.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AU1DGgKZXAc17Ve5nMb8TTKDdkeRoPawPNgb7PvASCQjBueZVBHZ7L1MqXv23u8ql&id=756786