Прощание с "Да Винчи" в Киеве (фоторепортаж)

На Майдане Незалежности собрались тысячи людей, чтобы почтить погибшего бойца

Сегодня в Киеве простились с погибшим на фронте российско-украинской войны Дмитрием Коцюбайлом, известным также как "Да Винчи". Проститься с Героем Украины пришли сотни людей.

Наш фотокорреспондент делится фотографией с места прощания.

Прощание с Героем

Сегодня в Украину прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин. Они вместе с Президентом Владимиром Зеленским попрощались с Героем. Кроме этого, на панихиде присутствовали также министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Церемония прощания прошла в Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины. Впоследствии, для памяти Героя люди собирались на Майдане Незалежности.

На отпевание в Михайловском соборе пришли Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: president.gov.ua

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AU1DGgKZXAc17Ve5nMb8TTKDdkeRoPawPNgb7PvASCQjBueZVBHZ7L1MqXv23u8ql&id=756786

Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE

Прощание на Майдане Незалежности. Фото: Галина Остаповец / Новости.LIVE