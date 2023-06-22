Маляр розповіла, на яких напрямках наступають ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google

Контрнаступ ЗСУ триває. Наші захисники поступово просуваються вперед, на деяких ділянках їм вдається закріпитися на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ на Півдні

За словами Маляр, Сили оборони України мають "часткові" успіхи на півдні.

"Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках", — зазначає вона.

Водночас, росіяни намагаються відновити контроль над втраченими позиціями. Для цього вони використовують резерви, проте все одно несуть великі втрати.

Контрнаступ ЗСУ на Сході

На цьому напрямку фронту, як зазначає Ганна Маляр, ЗСУ вели як оборонні так і наступальні дії впродовж доби. Однак, на жодному з напрямків ворогу не вдалося просунутися.

"Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої", — наголошує Маляр.

І додає, що найважчі бої тривають у районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.

"Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка — Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив позитивну заяву з приводу контрнаступу ЗСУ. Він впевнений у його успіху і зауважує, що він буде відбуватися так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед.