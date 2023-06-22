Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Продвинулись вперед": Маляр рассказала, на каких направлениях наступают ВСУ arrow

"Продвинулись вперед": Маляр рассказала, на каких направлениях наступают ВСУ

22 июня 2023 21:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Маляр рассказала, на каких направлениях наступают ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Контрнаступление ВСУ продолжается. Наши защитники постепенно продвигаются вперед, на некоторых участках им удается закрепиться на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ на Юге

По словам Маляр, Силы обороны Украины имеют "частичные" успехи на юге.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях", — отмечает она.

В то же время, россияне пытаются восстановить контроль над утраченными позициями. Для этого они используют резервы, но все равно несут большие потери.

Контрнаступление ВСУ на Востоке

На этом направлении фронта, как отмечает Анна Маляр, ВСУ вели как оборонительные, так и наступательные действия в течение суток. Однако ни в одном из направлений врагу не удалось продвинуться.

"Наши силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", — отмечает Маляр.

И добавляет, что тяжелые бои продолжаются в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области.

"Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия в направлении Белогоровка — Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал положительное заявление по поводу контрнаступления ВСУ. Он уверен в его успехе и замечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас