Маляр рассказала, на каких направлениях наступают ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: google

Контрнаступление ВСУ продолжается. Наши защитники постепенно продвигаются вперед, на некоторых участках им удается закрепиться на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По словам Маляр, Силы обороны Украины имеют "частичные" успехи на юге.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях", — отмечает она.

В то же время, россияне пытаются восстановить контроль над утраченными позициями. Для этого они используют резервы, но все равно несут большие потери.

Контрнаступление ВСУ на Востоке

На этом направлении фронта, как отмечает Анна Маляр, ВСУ вели как оборонительные, так и наступательные действия в течение суток. Однако ни в одном из направлений врагу не удалось продвинуться.

"Наши силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", — отмечает Маляр.

И добавляет, что тяжелые бои продолжаются в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области.

"Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия в направлении Белогоровка — Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал положительное заявление по поводу контрнаступления ВСУ. Он уверен в его успехе и замечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.