Просування ЗСУ та обстріли окупантів: вечірнє зведення Генштабу

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває вже п’ятсот двадцять шоста доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні. Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Удари окупантів за добу

Впродовж доби РФ завдала авіаційного удару по Україні, використовуючи іранські дрони Shahed-136/131. Українській ППО вдалося знищити всі 15 російських "шахедів".

"Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — зазначили у повідомленні.

Удари ЗСУ за добу

За минулу добу відбулося приблизно 30 бойових зіткнень.

Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також ЗСУ завдали два удари по зенітно-ракетних комплексах армії РФ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 3 склади боєприпасів ворога", — додали у повідомленні.

Ситуація на фронті 3 серпня

Російська армія з артилерії обстрілювала населені пункти Донецької та Луганської областей. На Бахмутському напрямку під вогонь окупантів потрапило понад 15 населених пунктів.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області", — йдеться у зведенні Генштабу.

Крім того, ворог продовжував обстрілювати Запоріжжя та Херсонщину.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — додали у повідомленні.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, російські курсанти, які мають стати пілотами, тренуються, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави. Через те, що Росії не вистачає обізнаних фахівців, там почали готувати курсантів у швидшому темпі.