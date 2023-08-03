Продвижение ВСУ и обстрелы оккупантов: вечерняя сводка Генштаба

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Идут уже пятьсот двадцать шестые сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Удары оккупантов за сутки

В течение суток РФ нанесла авиационный удар по Украине, используя иранские дроны "Shahed-136/131". Украинскому ПВО удалось уничтожить все 15 российских "шахедов".

"Также враг нанес 1 ракетный, 47 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — отметили в сообщении.

Удары ВСУ за сутки

За минувшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

Украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также ВСУ нанесли два удара по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 3 склада боеприпасов врага", — добавили в сообщении.

Ситуация на фронте 3 августа

Российская армия с артиллерии обстреливала населенные пункты Донецкой и Луганской областей. На Бахмутском направлении под огонь оккупантов попало более 15 населенных пунктов.

"Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного" , — говорится в сводке Генштаба.

Кроме того, враг продолжал обстреливать Запорожскую и Херсонскую области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, российские курсанты, которые должны стать пилотами, тренируются, нанося удары по гражданской инфраструктуре нашего государства. Из-за того, что России не хватает знающих специалистов, там начали готовить курсантов в более быстром темпе.