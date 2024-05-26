Проти командирів бригади ТРО відкрили справу через наступ росіян у Харківській області

Військовослужбовці 125 окремої бригади ТРО. Фото ілюстративне: facebook.com/125tro.lviv.ua

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти командирів 125-ї окремої бригади ТРО. Розслідування розпочали через те, що під час наступу росіян на півночі Харківської області ця бригада фактично здала позиції ворогу.

Про це йдеться в ухвалі, яку суд виніс 22 травня. Документ з'явився в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Що відомо про порушення

Згідно з матеріалами справи, коли російські окупанти розпочали наступ поблизу населених пунктів Харківської області, зокрема Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного та Гатища, підрозділи 125 бригади ТРО замість того, щоб тримати оборону, залишили бойові позиції.

Також в ухвалі суду зазначено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів не організувало належним чином оборону позицій на кордоні з Росією. У зриві оборони підозрюють 56 військових. Серед них командири взводів, стрільці, снайпери, радіотелефоністи, навідники, гранатометники, санінструктори.

У рамках розслідування призначили експертизу. Працівники полтавського управління ДБР вилучають низку таємних військових документів, зокрема, бойові розпорядження, план фортифікацій і військові директиви.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 травня, російські загарбники розпочали наступ на півночі Харківській області. Журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що в перший день наступу окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.

Також ми повідомляли про те, що у зведенні Генштабу за 24 травня йдеться про частковий успіх росіян на Куп'янському напрямку, однак Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.