Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Проти командирів бригади ТРО відкрили справу через наступ росіян у Харківській області arrow

Проти командирів бригади ТРО відкрили справу через наступ росіян у Харківській області

26 травня 2024 04:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Проти командирів бригади ТРО відкрили справу через наступ росіян у Харківській області
Військовослужбовці 125 окремої бригади ТРО. Фото ілюстративне: facebook.com/125tro.lviv.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти командирів 125-ї окремої бригади ТРО. Розслідування розпочали через те, що під час наступу росіян на півночі Харківської області ця бригада фактично здала позиції ворогу.

Про це йдеться в ухвалі, яку суд виніс 22 травня. Документ з'явився в Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Що відомо про порушення

Згідно з матеріалами справи, коли російські окупанти розпочали наступ поблизу населених пунктів Харківської області, зокрема Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного та Гатища, підрозділи 125 бригади ТРО замість того, щоб тримати оборону, залишили бойові позиції.

Також в ухвалі суду зазначено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів не організувало належним чином оборону позицій на кордоні з Росією. У зриві оборони підозрюють 56 військових. Серед них командири взводів, стрільці, снайпери, радіотелефоністи, навідники, гранатометники, санінструктори.

У рамках розслідування призначили експертизу. Працівники полтавського управління ДБР вилучають низку таємних військових документів, зокрема, бойові розпорядження, план фортифікацій і військові директиви.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 травня, російські загарбники розпочали наступ на півночі Харківській області. Журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що в перший день наступу окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.

Також ми повідомляли про те, що у зведенні Генштабу за 24 травня йдеться про частковий успіх росіян на Куп'янському напрямку, однак Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

ДБР
Харківська область
Бригада
територіальна оборона
війна в Україні
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра