У Генштабі заявили, що ворог мав частковий успіх поблизу Іванівки на Харківщині

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

В Україні триває 821 доба повномасштабного вторгнення Росії, протягом якої відбулося 113 бойових зіткнень з ворогом. Водночас станом на п'ятницю, 24 травня, росіяни мають частковий успіх на Куп'янському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту 24 травня

На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати позиції українських військ: сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці. Також тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська.

"Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено. Водночас наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони", — йдеться у повідомленні.

Лише на цьому напрямку за минулу добу втрати загарбників становили 137 осіб, 31 з них — безповоротні, та 23 одиниці озброєння й військової техніки. Серед знищеної техніки один танк, дві гармати, одна РСЗВ, БпЛА, два автомобілі та п’ять одиниць спецтехніки.

Також захисники пошкодили два російських танки, одну ББМ, шість гармат та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку від початку дня відбулося десять бойових зіткнень: захисники успішно відбили одну атаку загарбників у напрямку Дружелюбівки. А в районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються.

У Генштабі зауважили, що поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Водночас Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Так, вчора окупанти втратили на цьому напрямку 353 особи (з них 117 — безповоротних) та 81 одиницю озброєння та військової техніки. Зокрема, уражено танк, дві бойові бронемашини, два автомобілі та 68 БпЛА.

Крім того, воїни пошкодили ще один танк ворога, дві ББМ, три гармати, два автомобілі, бліндаж та п’ять складів боєприпасів.

Українські військові. ​Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку триває відсіч ворога, який не полишає спроб просунутися в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку військові відбивають атаку противника в районі Спірного, втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби українські підрозділи стали на заваді атаці противника в напрямку Кліщіївки. Ворог успіху не мав.

На Покровському напрямку ситуація залишається контрольованою, інтенсивність бойових дій наразі знизилася — противник не здійснював наступальних дій. Там протягом вчорашнього дня Росія втратила 263 військових, штурмовик Су-25, автомобіль і ББМ. Було пошкоджено російський танк та дві бойові броньовані машини.

На Курахівському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів, які продовжують наступ в районі Красногорівки.

На Оріхівському напрямку зупинено атаку російських загарбників поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах ЗСУ на лівобережжі Дніпра воїни відбили атаку загарбників в районі Кринок. Також українські сили проводять заходи з посилення оборонних рубежів.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.

Також він зазначав, що загарбники розширили зону бойових дій на Харківщині до 70 км.