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Против командиров бригады ТРО возбудили дело из-за наступления россиян в Харьковской области

26 мая 2024 04:25
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Чекарёва Мария
редактор
Против командиров бригады ТРО возбудили дело из-за наступления россиян в Харьковской области
Военнослужащие 125-й отдельной бригады ТРО. Фото иллюстративное: facebook.com/125tro.lviv.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против командиров 125-й отдельной бригады ТРО. Расследование начали из-за того, что во время наступления россиян на севере Харьковской области эта бригада фактически сдала позиции врагу.

Об этом говорится в решении, которое суд вынес 22 мая. Документ появился в Едином реестре судебных решений.

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Что известно о нарушении

Согласно материалам дела, когда российские оккупанты начали наступление вблизи населенных пунктов Харьковской области, в частности Стрелечьего, Красного, Борисовки, Пыльного и Гатища, подразделения 125-й бригады ТРО вместо того, чтобы держать оборону, оставили боевые позиции.

Также в определении суда отмечено, что командование 125 бригады и подчиненных ей подразделений не организовало должным образом оборону позиций на границе с Россией. В срыве обороны подозревают 56 военных. Среди них командиры взводов, стрелки, снайперы, радиотелефонисты, наводчики, гранатометчики, санинструкторы.

В рамках расследования назначили экспертизу. Сотрудники полтавского управления ГБР изымают ряд тайных военных документов, в частности, боевые распоряжения, план фортификаций и военные директивы.

Напомним, в пятницу, 10 мая, российские захватчики начали наступление на севере Харьковской области. Журналист Юрий Бутусов сообщал, что в первый день наступления оккупантам удалось захватить четыре поселка на приграничье — Стрелечье, Красное, Пыльное и Борисовку.

Также мы сообщали о том, что в сводке Генштаба за 24 мая говорится о частичном успехе россиян на Купянском направлении, однако Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

ГБР
Харьковская область
Бригада
территориальная оборона
война в Украине
военнослужащие

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