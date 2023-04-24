В течение дня оккупанты обстреляли семь общин Сумской области, — ОВА

Российский снаряд, которым обстреляли Украину. Фото: Reuters

В течение дня, 24 апреля, россияне обстреляли семь пограничных общин Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушение.

Об этом рассказали в Сумской ОВА.

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Обстрелы Сумской области

"В течение дня россияне совершили обстрелы семь пограничных общин — Эсманской, Миропольской, Зноб-Новгородской, Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Юнаковской", — говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 83 "прилета" из минометов и артиллерии. К сожалению, есть разрушение.

Миропольская община

Зафиксировано шесть прилетов. В результате одного из обстрелов территории Миропольской общины повреждены три частных дома и частный магазин.

Эсманская община

В Эсманской общине был минометный обстрел — один "прилет". Также россияне били из артиллерии — девять прилетов. В результате артобстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом.

Шалыгинская община

Враг ударил по территории общины по артиллерии — восемь прилетов.

Белопольская община

По территории этой общины россияне совершили 32 взрыва из минометов.

Зноб-новогородская община

В этом сообществе было 15 прилетов из минометов.

Юношеская община

На территорию Юнаковской общины россияне сбросили три мины.

Середино-будская община

В этом обществе зафиксирован артобстрел — девять прилетов.

Напомним, в Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты атаковали Украину в течение суток 23 апреля. В общей сложности было совершено почти 50 авиационных ударов.