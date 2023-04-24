В течение дня оккупанты обстреляли семь общин Сумской области, — ОВА
В течение дня, 24 апреля, россияне обстреляли семь пограничных общин Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушение.
Об этом рассказали в Сумской ОВА.
Обстрелы Сумской области
"В течение дня россияне совершили обстрелы семь пограничных общин — Эсманской, Миропольской, Зноб-Новгородской, Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Юнаковской", — говорится в сообщении.
Всего зафиксировано 83 "прилета" из минометов и артиллерии. К сожалению, есть разрушение.
Миропольская община
Зафиксировано шесть прилетов. В результате одного из обстрелов территории Миропольской общины повреждены три частных дома и частный магазин.
Эсманская община
В Эсманской общине был минометный обстрел — один "прилет". Также россияне били из артиллерии — девять прилетов. В результате артобстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом.
Шалыгинская община
Враг ударил по территории общины по артиллерии — восемь прилетов.
Белопольская община
По территории этой общины россияне совершили 32 взрыва из минометов.
Зноб-новогородская община
В этом сообществе было 15 прилетов из минометов.
Юношеская община
На территорию Юнаковской общины россияне сбросили три мины.
Середино-будская община
В этом обществе зафиксирован артобстрел — девять прилетов.
Напомним, в Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты атаковали Украину в течение суток 23 апреля. В общей сложности было совершено почти 50 авиационных ударов.