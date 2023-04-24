Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти атакували Україну протягом доби arrow

У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти атакували Україну протягом доби

24 квітня 2023 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти атакували Україну протягом доби
Російські окупанти та військова техніка. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти не припиняють обстрілювати територію України. Протягом доби вони завдали майже 50 авіаційних ударів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Російські обстріли України

У Генштабі розповіли, що протягом доби ворог здійснив:

  • шість ракетних ударів;
  • 47 авіаційних ударів;
  • 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти обстрілювали позиції українських захисників та критичну інфраструктуру населених пунктів країни. 

"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 700 військових РФ. Опубліковано офіційні дані.

Також ми писали, що російські окупаційні війська протягом 23 квітня завдали понад 100 ударів по Україні, використовуючи як ракетні системи залпового вогню, так і авіацію. Внаслідок ударів є загиблі і поранені.

Додамо, 22 квітня Збройні сили України збили російський гелікоптер. Також у РФ поменшало безпілотників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB