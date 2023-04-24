У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти атакували Україну протягом доби

Російські окупанти та військова техніка. Фото: росЗМІ

Російські окупанти не припиняють обстрілювати територію України. Протягом доби вони завдали майже 50 авіаційних ударів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Російські обстріли України

У Генштабі розповіли, що протягом доби ворог здійснив:

шість ракетних ударів;

47 авіаційних ударів;

25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти обстрілювали позиції українських захисників та критичну інфраструктуру населених пунктів країни.

"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 700 військових РФ. Опубліковано офіційні дані.

Також ми писали, що російські окупаційні війська протягом 23 квітня завдали понад 100 ударів по Україні, використовуючи як ракетні системи залпового вогню, так і авіацію. Внаслідок ударів є загиблі і поранені.

Додамо, 22 квітня Збройні сили України збили російський гелікоптер. Також у РФ поменшало безпілотників.