Протягом доби окупанти 1887 разів обстріляли Донецьку область — загинула людина

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/UA_National_Police

Протягом доби, 6 травня, у Донецькій області зафіксовано 1887 російських обстрілів. Внаслідок атак ворога одна людина загинула та шестеро зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram.

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Армія РФ обстріляла 19 населених пунктів. Внаслідок атак ворога пошкоджено 38 цивільних об’єктів — 30 житлових будинків, спортивний заклад, автомобілі, цех, ЛЕП.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/UA_National_Police

З "Градів" окупанти атакували Часів Яр. Там вони вбили людину та одну поранили. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні оселі.

"У Михайлівці внаслідок ворожої атаки троє мирних мешканців зазнали поранень. Пошкоджено автомобіль. Допомогу постраждалим надавали парамедики поліції", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/UA_National_Police

Внаслідок артилерійських обстрілів зазнали травм ще двоє цивільних — у Красногорівці та Георгіївці.

Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 травня окупанти вперше скинули на Харківську область перероблену авіаційну бомбу ФАБ-1500. Внаслідок атаки ворога загинула 88-річна жінка.

Також 5 травня росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що влучання відбулося в Шевченківському районі міста. Також загарбники влучили у приватний будинок.