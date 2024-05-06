В течение суток оккупанты 1887 раз обстреляли Донецкую область — погиб человек

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/UA_National_Police

В течение суток, 6 мая, в Донецкой области зафиксировано 1887 российских обстрелов. В результате атак врага один человек погиб и шестеро получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

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Армия РФ обстреляла 19 населенных пунктов. В результате атак врага повреждены 38 гражданских объектов — 30 жилых домов, спортивное заведение, автомобили, цех, ЛЭП.

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/UA_National_Police

Из "Градов" оккупанты атаковали Часов Яр. Там они убили человека и одного ранили. В результате обстрела повреждены четыре частных дома.

"В Михайловке в результате вражеской атаки трое мирных жителей получили ранения. Поврежден автомобиль. Помощь пострадавшим оказывали парамедики полиции", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/UA_National_Police

В результате артиллерийских обстрелов получили травмы еще двое гражданских — в Красногоровке и Георгиевке.

Пост Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

Напомним, 6 мая оккупанты впервые сбросили на Харьковскую область переделанную авиационную бомбу ФАБ-1500. В результате атаки врага погибла 88-летняя женщина.

Также 5 мая россияне ударили по центральной части Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что попадание произошло в Шевченковском районе города. Также захватчики попали в частный дом.