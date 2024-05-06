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Нічна атака окупантів — скільки ударних БпЛА вдалося знищити українській ППО

6 травня 2024 07:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нічна атака окупантів — скільки ударних БпЛА вдалося знищити українській ППО
Робота сил ППО. Фото: повітряне командування "Захід"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у ніч на понеділок, 6 травня, знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 російських ударних безпілотників. Всі цілі приземлили в Сумській області.

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Допис Олещука. Фото: t.me/ComAFUA
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Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Згодом об'єкти критичної інфраструктури в Сумах перевели на резервне живлення. Також у місті розгортають пункти незламності.

війна
безпілотники
Україна
Сумська область
обстріли
окупанти
ППО
дрон Шахід-136

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