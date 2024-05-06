Нічна атака окупантів — скільки ударних БпЛА вдалося знищити українській ППО
Російські окупанти у ніч на понеділок, 6 травня, знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.
Знищення російських БпЛА вночі
В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 російських ударних безпілотників. Всі цілі приземлили в Сумській області.
Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.
Згодом об'єкти критичної інфраструктури в Сумах перевели на резервне живлення. Також у місті розгортають пункти незламності.
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