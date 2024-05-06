Нічна атака окупантів — скільки ударних БпЛА вдалося знищити українській ППО

Робота сил ППО. Фото: повітряне командування "Захід"

Російські окупанти у ніч на понеділок, 6 травня, знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 російських ударних безпілотників. Всі цілі приземлили в Сумській області.

Допис Олещука. Фото: t.me/ComAFUA

Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Згодом об'єкти критичної інфраструктури в Сумах перевели на резервне живлення. Також у місті розгортають пункти незламності.