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Протягом доби у Запорізькій області лунали вибухи у семи населених пунктах — є руйнування

23 травня 2024 09:51
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Після чергової атаки РФ у Запорізькій області зруйновано жилі будинки
Зруйнований внаслідок атаки РФ будинок. Фото: Запорізька ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Впродовж минулої доби окупанти 462 рази били по Запорізькій області, вибухи лунали у семи населених пунктах. До ОВА надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, ніхто із цивільних не постраждав.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров y Telegram у четвер, 23 травня.

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Впродовж доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області, під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.

Запорізька ОВА розповідає про два авіаційні удари по Новоандріївці та два обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які накрили Роботине та Малу Токмачку. Також відомо, що 232 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку та окупанти завдали 226 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.

"Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — йдеться в повідомленні.

Протягом доби у Запорізькій області лунали вибухи у семи населених пунктах — є руйнації - фото 1

Нагадаємо, що протягом останніх двох тижнів росіяни активізувалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Загарбники перевіряють квартири українців і забирають людей у російський полон.

Раніше ми писали про те, що поліцейські опублікували відео, яке зафіксувало перші хвилини після удару, який стався 22 травня у Харкові в результаті атаки з боку російської армії. Внаслідок обстрілу поранення отримало 12 людей.

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