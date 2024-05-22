У Запорізькій області російські війська знову забирають людей у полон

Російський військовий на окупованій території України. Фото ілюстративне: censor.net

Протягом останніх двох тижнів росіяни активізувалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Загарбники перевіряють квартири українців і забирають людей у російський полон.

Про це у вівторок, 21 травня, в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Перевірки — масові, каже Федоров. Ситуація з викраденнями українців загострюється. І саме це зараз є найбільш пріоритетною проблемою.

"Буквально останні два тижні ворог почав масово обходити квартири. В іншому гуманітарна ситуація як була складною, так і залишається. Продукти є, але грошей на ці продукти у наших мешканців на окупованих територіях немає", — підкреслив Іван Федоров.

Нагадаємо, російські загарбники викладатимуть дітям на тимчасово окупованих територіях України новий предмет. Йдеться про моральні основи сімейного життя, під час якого дітям розповідатимуть про "російські цінності".

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