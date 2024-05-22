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Росія масово викрадає українців на Запоріжжі — Федоров

22 травня 2024 00:09
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Запорізькій області російські війська знову забирають людей у полон
Російський військовий на окупованій території України. Фото ілюстративне: censor.net
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Протягом останніх двох тижнів росіяни активізувалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Загарбники перевіряють квартири українців і забирають людей у російський полон.

Про це у вівторок, 21 травня, в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

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Перевірки — масові, каже Федоров. Ситуація з викраденнями українців загострюється. І саме це зараз є найбільш пріоритетною проблемою.

"Буквально останні два тижні ворог почав масово обходити квартири. В іншому гуманітарна ситуація як була складною, так і залишається. Продукти є, але грошей на ці продукти у наших мешканців на окупованих територіях немає", — підкреслив Іван Федоров. 

Нагадаємо, російські загарбники викладатимуть дітям на тимчасово окупованих територіях України новий предмет. Йдеться про моральні основи сімейного життя, під час якого дітям розповідатимуть про "російські цінності".

Також ми повідомляли, СБУ оголосила підозри зрадникам з окупованих територій, які захоплювали Соледар. 

Михайло Федоров
війна
російські війська
викрадення
Запорізька область
полонені
окупація

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