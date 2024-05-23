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В течение суток в Запорожской области раздавались взрывы в семи населенных пунктах — есть разрушения

23 мая 2024 09:51
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
После очередной атаки РФ в Запорожской области разрушены жилые дома
Разрушен дом в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В течение прошлых суток оккупанты 462 раза били по Запорожской области, взрывы раздавались в семи населенных пунктах. В ОВ поступило 15 сообщений о разрушении жилья, никто из гражданских не пострадал.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров y Telegram в четверг, 23 мая.

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В течение суток оккупанты 462 раза ударили по Запорожской области, под вражеским огнем находились семь населенных пунктов.

Запорожская ОВА рассказывает о двух авиационных ударах по Новоандреевке и двух обстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые накрыли Роботино и Малую Токмачку. Также известно, что 232 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку и оккупанты нанесли 226 артобстрелов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малинов.

"Поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — говорится в сообщении.

В течение суток в Запорожской области раздавались взрывы в семи населенных пунктах — есть разрушения - фото 1

Напомним, что за последние две недели россияне активизировались на временно оккупированных территориях Запорожской области. Захватчики проверяют квартиры украинцев и забирают людей в плен.

Ранее мы писали о том, что полицейские опубликовали видео, зафиксировавшее первые минуты после удара, произошедшего 22 мая в Харькове в результате атаки со стороны российской армии. В результате обстрела ранения получили 12 человек.

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