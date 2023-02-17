Росія за добу завдала 41 ракетний та 24 авіаційних удари, – Генштаб ЗСУ

Загарбники продовжують тероризувати мирне населення

За 16 лютого російські окупаційні війська завдали 41 ракетний та 24 авіаційні удари по території України. Внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільних.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Ворог атакував Україну більш як 40 ракетами різних типів. П'ять з них — перероблені зенітні керовані ракети С-300. Ними росіяни вдарили по Харкову. Відомо, що українським військовим вдалося збити 16 ракет.

Окупанти також завдали 24 авіаційні удари та понад 50 разів обстріляли українські міста й села з реактивних систем залпового вогню.

"Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Загроза завдання ударів росією залишається високою по всій території України. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів. А також населених пунктів вздовж державного кордону України", — зазначають у Генштабі.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 36 ракет різних типів, 16 з яких вдалося збити силам ППО.

Як відомо, внаслідок атаки було уражено об'єкти інфраструктури у Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вибухи лунали в 11 областях.