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Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

16 лютого 2023 11:55
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ракетний удар по Україні 16 лютого: ексклюзивні подробиці атаки
В ніч на 16 лютого ворог випустив по Україні 32 ракети, 16 із них було збито
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В ніч на четвер, 16 лютого, росія завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Ворог випустив 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Сили ППО збили 16 із них — передусім крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Було уражено об'єкти інфраструктури у Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вибухи лунали в 11 областях.

Чим закінчилася 15-та масована ракетна атака — читайте в Новини.LIVE.

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Окупантам знадобилося менше тижня, аби підготувати та здійснити нову атаку після 10 лютого, коли по Україні випустили 71 ракету.

За даними командування Повітряних сил України, ворог застосував 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 із району Курська. Також дві керовані авіаційні ракети Х-59 полетіли із двох літаків тактичної авіації Су-35 із району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. На жаль, не вдалося збити ракети Х-22, оскільки в Україні немає відповідних протиповітряних установок.

Нагадаємо, саме Х-22 влучила у багатоповерхівку у Дніпрі 14 січня, де загинуло 45 людей. А влітку ця ракета вдарила по торговому центру в Кременчуці, вбивши 21 людину.

Ракети рф

Маса бойової частини Х-22 становить близько 950 кг, а максимальна дальність удару до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі ракети може становити сотні метрів та навіть кілометрів.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, вразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", — говориться в офіційному повідомленні Повітряних військ.

Ворог шукав ППО таємними повітряними кулями

За даними Офісу Президента, ворожі ракети влучили в об'єкти інфраструктури у Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Однак оскільки генерації електроенергії не пошкоджені, аварійних відключень електроенергії в Україні не вводили.

"Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА", — написав у своєму телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак.

Оскільки ворогу не дає спокою результативність нашої ППО, він вишукує способи зміни тактики. Також збирає інформацію, зокрема і про те, які обʼєкти ще можуть бути уражені.

Повітряна ворожа куля

"Протиповітряна оборона південного напрямку спрацювала на відмінно, збиті всі 8 "Калібрів". Але ворог використовує міксовану атаку. Тактика ворога змінюється, виходячи із наявності можливостей. Оскільки напередодні він намагався використовувати способи ППО, наприклад, ті самі таємничі повітряні кулі, ми були готові до таких атак. Тому робота наших Повітряних сил була максимально ефективною", — відзначила у телемарафоні Наталія Гуменюк.

За її словами, попередня результативність ракетної атаки, не влаштовувала ворога. А от нічна 16 лютого, згідно даних у ворожих пабліках, вважається вдалою, адже "було уражено понад 11 областей". Це просування наративів своєї "побєдоносності".

Ворог може накопичувати ракети для масованого удару 24 лютого

Нічна ворожа ракетна атака була успішно відбита, більшість звичних цілей для нашої ППО знищені, відзначив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт Defense Express Валерій Рябих. І тут слід відзначити велику спроможність наших ППО саме з південного напрямку, де створений сильний та ефективний рубіж повітряної оборони.

іранські ракети

Але водночас ворог адаптується до умов, які склалися, та ефективності нашої ППО з відбиття атак. Тому він, як і раніше, намагається перевантажити нашу сисмему, останнім часом не використовує безпілотники, а перейшов на повітряні кулі. Або ж накопичує засоби для масованих атак комбінованих атак у майбутньому. Наприклад, на 23-24 лютого, як говорить наше військово-політичне керівництво.

"Очікувати можемо багато чого. У росіян ще багато терорестичних ракет С-300 (6,5 тис.) та С-400. Цілі  наближені до фронту міста Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та південь. Також у них є ще 100-150 ракет Х-22, та менше 100 Х-101 і Х-555. Але чим більшою буде атака 24 лютого, тим менше засобів у ворога залишиться в арсеналі на майбутнє. Високоточні засоби у росії вичерпуються і загалом ці атаки не впливають на настрої українців після завершення війни на умовах росії", — підсумував Рябих.

Нагадаємо, в ефірі телемарафону секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росія планує масовану атаку 24 лютого — у річницю вторгнення в Україну. Проте країна готова до ударів та впорається із цим днем.

"Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, до цього треба готуватися. Але треба зберігати максимальний спокій. Ми все пройдемо", — запевнив Данілов.

А от британська розвідка вважає, що попри те, що військово-космічні сили росії зберегли достатньо велику кількість літаків, різке розширення повітряної кампанії проти України малоймовірне.

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