Россия за сутки нанесла 41 ракетный и 24 авиационных удара, – Генштаб ВСУ

Захватчики продолжают терроризировать мирное население

За 16 февраля российские оккупационные войска нанесли 41 ракетный и 24 авиационных удара по территории Украины. В результате есть раненые и погибшие среди гражданских.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Враг атаковал Украину более 40 ракетами разных типов. Пять из них — переделанные зенитные управляемые ракеты С-300. Ими россияне ударили по Харькову. Известно, что украинским военным удалось сбить 16 ракет.

Оккупанты также нанесли 24 авиационных удара и более 50 раз обстреляли украинские города и села из реактивных систем залпового огня.

"Есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Угроза нанесения ударов россией остается высокой по всей территории Украины. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений. А также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины", — отмечают в Генштабе.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Напомним, в ночь на 16 февраля россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 36 ракет разных типов, 16 из которых удалось сбить силам ПВО.

Как известно, в результате атаки были поражены объекты инфраструктуры во Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Взрывы раздавались в 11 областях.