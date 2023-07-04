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Протягом минулої доби ворог гатив по Україні дронами та ракетами, — Генштаб

4 липня 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Протягом минулої доби ворог гатив по Україні дронами та ракетами, — Генштаб
Збитий безпілотник. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 496 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 4 липня 

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог застосував 3 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 22 іранських ударних безпілотників по об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

"Наші воїни знищили 16 ударних БпЛА типу "Shahed". Загалом, ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у ранковому звіті.

Також у Генштабі ЗСУ попереджають, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС. Він обговорив сценарії розвитку подій на окупованій Запорізькій АЕС, а також взаємодію між станціями.

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