Зеленський пояснив, чи можна завершити війну без деокупації Криму

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.

Про це повідомило видання CNN.

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Кінцева мета України

Володимир Зеленський назвав кінцеву мету України у війні, яку розв’язала Російська Федерація.

Це звільнення окупованого ще 2014 року Криму.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася", — запевнив Президент України.

Завершення війни без Криму

Відповідаючи на питання, чи можливий варіант із завершенням війни без деокупації Кримського півострову, глава держави категорично відкинув такий розвиток подій.

"Тоді це не буде перемогою", — пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 травня Президент України Володимир Зеленський затвердив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Додамо, омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, якою буде доля росіян, завезених у Крим, коли Україна поверне півострів.