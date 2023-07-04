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За прошедшие сутки враг целил по Украине дронами и ракетами, — Генштаб

4 июля 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За прошедшие сутки враг целил по Украине дронами и ракетами, — Генштаб
Сбитый беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 496 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью враг нанес очередной удар иранскими ударными БпЛА Shahed.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 4 июля

Сообщается, что за прошедшие сутки враг применил 3 зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300 и 22 иранских ударных беспилотников по объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях.

"Наши воины уничтожили 16 ударных БпЛА типа "Shahed". В общем, враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", говорится в утреннем отчете.

Также в Генштабе ВСУ предупреждают, что вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается очень высокой.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Ровенскую АЭС. Он обсудил сценарии развития событий на оккупированной Запорожской АЭС, а также взаимодействие между станциями.

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