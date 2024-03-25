Протикорабельна ракета Онікс, характеристики, використання

Російська надзвукова ракета "Онікс" у експортному варіанті. Фото: росЗМІ

Російські окупанти 25 березня обстріляли Київ балістичними ракетами, які були збиті українською системою ППО. За однією із версій, для цього удару окупаційна армія використала протикорабельні ракети "Онікс". Що відомо про ці ракети, як часто росіяни використовують проти України — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Радянська спадщина і російське сьогодення

Ідея створення протикорабельного ракетного оперативно-тактичного комплексу четвертого покоління з’явилася у радянському військово-промисловому комплексі — ще в кінці 70-х років минулого століття. Тож варто говорити про те, що нинішні "Онікси", які використовує тоталітарний путінський режим, є спадщиною іншої імперії, СРСР.

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Втім, Російська Федерація — особливо у часи Володимира Путіна, який практично увесь період свого президентства та прем’єрства будував плани агресії проти сусідніх держав — продовжила роботу над радянськими ракетами, модифікуючи старі зразки і створюючи нові.

Так, 2019-го, уже під час російсько-української війни, тамтешня корпорація "НПО машиностроения" оголосила про створення модернізованої ракети "Онікс-М". Є ще один варіант — крилата ракета Х-61 "Яхонт".

Чим відомі "Онікси"

Протикорабельна ракета П-800 "Онікс" у свій час створювалася як універсальна зброя середнього радіусу дії для боротьби із потужними військово-морськими угрупованнями ворога. Втім, у функціоналі цих ракет (які в російські часи отримали індекс 3М55) були закладені ще й можливості бити по наземній інфраструктурі.

На відміну від новітніх гіперзвукових ракет "Циркон", про які Новини.LIVE уже писали, "Онікс" не може розвивати співставну швидкість, хоча ця ракета і є надзвуковою. Максимальна швидкість П-800/3М55 становить 2 Махи — тобто на максимально можливій висоті польоту (до 14 кілометрів) це близько 3200 км/год.

Дальність польоту базового варіанту "Онікса" — близько 300 кілометрів. Тож з території Криму такими ракетами росіяни не могли завдати удару по Києву. Але однією із особливостей модернізації цієї ракети, яка вилилася у варіант" Онікс-М", стало серйозне збільшення дальності польоту ракети – до 800 км. Саме такою модифікацією росіяни і можуть добивати з окупованого Криму до української столиці.

Не тільки Росія

"Онікси" не є унікальною зброєю армії країни-агресора. Під експортною назвою "Яхонт" Російська Федерація постачає ці ракети на експорт. Одним із основних покупців та експлуатантів проти корабельних ракет П-800 є Індія. Ця країна навіть взяла участь у розробках сучасних модифікацій старої російської ракети.

Крім індійців, "Яхонти" придбали у Росії ще три азійські країни. Дві — В’єтнам та Сирія — отримали від Кремля берегові ракетні комплекси "Бастіон". А от третя країна, Індонезія, використовує ракети на кораблі, фрегаті, який дістався індонезійській армії від колишньої метрополії, Нідерландів.

Відомо щонайменше про один випадок використання "Оніксів" до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 2016 року сирійська армія, підконтрольна диктатору Башару Асаду, щонайменше одного разу завдала удару по низці об’єктів. Але найактивніше П-800 використовувалися уже у нинішній агресії РФ.

"Онікси" під час російсько-української війни

Так, росіяни використовували ці ракети для ураження багатьох інших цілей з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, навесні 2022 року окупанти двічі завдавали ударів по території Одеської області. 30 квітня "Оніксами" з берегового пускового комплексу "Бастіон-П" (розташованого все у тому ж Криму) був обстріляний аеропорт Одеси. А 9 травня російська армія, за інформацією тамтешнього міноборони, ударила по місту Арциз, де нібито базувалися українські гелікоптери.

Трохи згодом, 14 червня того ж року, у небі над Одещиною українська протиповітряна оборона знищила дві надзвукові ракети "Онікс", продемонструвавши, що російська надзвукова зброя не є аж такою незнищенною, як про це говорили тамтешні пропагандисти.

Можна сказати, що російська окупаційна армія через проблеми із дальністю базової моделі "Оніксів" зосередилася саме на ударах по території Одеської області. Зокрема, 25 вересня 2023 року саме 3М55 окупанти завдали удару по тамтешньому порту. Крім того, у липні 2022 року росіяни обстріляли відразу десятьма "Оніксами" територію Миколаєва — втім, для цього їм довелося привезти пускові установки аж на Херсонщину.

Тож теоретично завдати удару по Києву за допомогою модифікованої версії "Онікс-М" росіяни могли — та досі не використовували її для атаки у глибину України.