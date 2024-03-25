Противокорабельная ракета Оникс, характеристики, использование

Российская сверхзвуковая ракета "Оникс" в экспортном варианте. Фото: росСМИ

Российские оккупанты 25 марта обстреляли Киев баллистическими ракетами, сбитыми украинской системой ПВО. По одной из версий, для этого удара оккупационная армия использовала противокорабельные ракеты Оникс. Что известно об этих ракетах, как часто россияне используют против Украины — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Советское наследие и русское настоящее

Идея создания противокорабельного ракетного оперативно-тактического комплекса четвертого поколения появилась в советском военно-промышленном комплексе еще в конце 70-х годов прошлого века. Поэтому следует говорить о том, что нынешние "Ониксы", использующиеся тоталитарным путинским режимом, являются наследием другой империи, СССР.

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Впрочем, Российская Федерация — особенно во времена Владимира Путина, практически весь период своего президентства и премьерства строившего планы агрессии против соседних государств — продолжила работу над советскими ракетами, модифицируя старые образцы и создавая новые.

Так, в 2019 году, уже во время российско-украинской войны, тамошняя корпорация "НПО машиностроения" объявила о создании модернизированной ракеты "Оникс-М". Есть еще один вариант — крылатая ракета Х-61 "Яхонт".

Чем известны "Ониксы"

Противокорабельная ракета П-800 "Оникс" одно время создавалась как универсальное оружие среднего радиуса действия для борьбы с мощными военно-морскими группировками врага. Впрочем, в функционале этих ракет (в российские времена получивших индекс 3М55) были заложены еще и возможности бить по наземной инфраструктуре.

В отличие от новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", о которых Новини.LIVE уже писали, "Оникс" не может развивать сопоставимую скорость, хотя эта ракета и является сверхзвуковой. Максимальная скорость П-800/3М55 составляет 2 Маха — то есть на максимально возможной высоте полета (до 14 километров) это около 3200 км/ч.

Дальность полета базового варианта "Оникса" — около 300 километров. Поэтому с территории Крыма такими ракетами россияне не могли нанести удар по Киеву. Но одной из особенностей модернизации этой ракеты, которая вылилась в вариант "Оникс-М", стало серьезное увеличение дальности полета ракеты — до 800 км. Именно такой модификацией россияне и могут добивать из оккупированного Крыма в украинскую столицу.

Не только Россия

"Ониксы" не являются уникальным оружием армии страны-агрессора. Под экспортным названием "Яхонт" Российская Федерация поставляет эти ракеты на экспорт. Одним из основных покупателей и эксплуатантов против корабельных ракет П-800 является Индия. Эта страна даже поучаствовала в разработках современных модификаций старой российской ракеты.

Кроме индейцев, "Яхонты" приобрели у России еще три азиатских страны. Две — Вьетнам и Сирия — получили от Кремля береговые ракетные комплексы "Бастион". А вот третья страна, Индонезия, использует ракеты на корабле, фрегате, доставшемся индонезийской армии от бывшей метрополии, Нидерландов.

Известно, по меньшей мере, об одном случае использования "Ониксов" до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В 2016 году сирийская армия, подконтрольная диктатору Башару Асаду, по меньшей мере однажды нанесла удар по ряду объектов. Но наиболее активно П-800 использовались уже в нынешней агрессии РФ.

"Ониксы" во время российско-украинской войны

Да, россияне использовали эти ракеты для поражения многих других целей с начала полномасштабного вторжения. В частности, весной 2022 года оккупанты дважды наносили удары по территории Одесской области. 30 апреля "Ониксами" из берегового пускового комплекса "Бастион-П" (расположенного все в том же Крыму) был обстрелян аэропорт Одессы. А 9 мая российская армия, по информации тамошнего минобороны, ударила по городу Арциз, где якобы базировались украинские вертолеты.

Чуть позже, 14 июня того же года, в небе над Одесчиной украинская противовоздушная оборона уничтожила две сверхзвуковые ракеты "Оникс", продемонстрировав, что российское сверхзвуковое оружие не является таким неистребимым, как об этом говорили тамошние пропагандисты.

Можно сказать, что российская оккупационная армия из-за проблем с дальностью базовой модели "Ониксов" сосредоточилась именно на ударах по территории Одесской области. В частности, 25 сентября 2023 именно 3М55 оккупанты нанесли удар по тамошнему порту. Кроме того, в июле 2022 года россияне обстреляли сразу десятью "Ониксами" территорию Николаева — впрочем, для этого им пришлось привезти пусковые установки на Херсонщину.

Так что теоретически нанести удар по Киеву с помощью модифицированной версии "Оникс-М" россияне могли — но до сих пор не использовали ее для атаки в глубину Украины.